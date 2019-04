Enrico Sarzanini

ROMA - Cercava riscatto dopo la sconfitta di Ferrara si è dovuta accontentare di un pareggio ottenuto a fil di sirena dopo essere passata anche in vantaggio. La Lazio non va oltre il 2-2 in casa contro il Sassuolo e sabato dovrà tentare una nuova impresa a San Siro questa volta contro il Milan. Il ritardo dal quarto posto è di tre punti ma i biancocelesti devono ancora recuperare la gara contro l'Udinese (il 17 aprile all'Olimpico, ndr). Il tecnico Simone Inzaghi nonostante la rabbia per il risultato prova a dare una scossa: «Noi non molliamo e ce la vogliamo giocare fino all'ultimo anche perché se battiamo l'Udinese nel recupero siamo quarti in classifica». Biancocelesti che, così come successo la scorsa stagione a Crotone, quando devono fare il definitivo salto di qualità, si perdono: «Purtroppo è così ammette il tecnico fare un punti tra Spal e Sassuolo è davvero poco. Dobbiamo essere più cinici ma è pure vero che ci sono gare stregate come questa che avremmo ampiamente meritato di vincere». La nota positiva della giornata è il ritorno al gol di Ciro Immobile dopo quasi un mese di digiuno ha convinto poco l'undici iniziale proposto dal tecnico che difende le sue scelte: «L'assenza dei titolari non si era affatto sentita, avremmo meritato molto di più di quello che abbiamo fatto e basta andare a leggere le statistiche: 18 tiri a 3 e 11 calci d'angolo contro 1. La squadra ci ha creduto nonostante la clamorosa beffa ma siamo stati dentro la gara fino all'ultimo». Il tecnico chiede maggiore attenzione alla difesa: «da allenatore sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi ma una squadra come la Lazio non può assolutamente prendere gol come quelli che abbiamo visto». Acerbi guarda il bicchiere mezzo pieno: «Dovevamo vincere ma per come si era messa è un punto guadagnato».

Sull'episodio del calcio di rigore concesso ai biancocelesti il tecnico del Sassuolo De Zerbi è stato molto duro: «E' un fatto gravissimo, non è stato rispettato il regolamento. Non vorrei che pensassero che visto che noi siamo fuori dai giochi i torti pesano di meno».

