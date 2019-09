Enrico Sarzanini

ROMA Cancellare in fretta il capitombolo di Ferrara. E' lo spirito con cui la Lazio si presenta in Romania per l'esordio in Europa League (ore 18,55) contro il Cluj. Tante le critiche ricevute da squadra e tecnico dopo la sconfitta contro la Spal, Inzaghi chiede equilibrio anche nei giudizi: «Abbiamo analizzato quello che non è andato e abbiamo capito, io per primo che sono a capo dello staff tecnico, che la responsabilità è nostra. Fermo restando che abbiamo sbagliato i 25 minuti finali su 270 giocati finora e che abbiamo buttato tre punti importantissimi, ho notato che della scorsa stagione si ricorda spesso l'ottavo posto dimenticando la Coppa Italia. Anche Juve e Napoli hanno sbagliato qualcosa ma siamo solo alla terza giornata». Domenica la squadra è apparsa a corto di fiato, per questo motivo il tecnico ha lasciato diversi giocatori a casa: «A Roma sono rimasti Immobile, Luis Alberto e Radu più Marusic squalificato che svolgeranno un allenamento diverso che gli permetterà di arrivare al meglio domenica. Siamo venuti in 19, compreso il terzo portiere che andrà in tribuna».

In avanti spazio al tandem Correa-Caicedo, pronti per fare il loro esordio dall'inizio Vavro e Jony con Berisha che tornerà titolare dopo i guai fisici patiti lo scorso anno: «In porta giocherà Strakosha, non mi piace stabilire un portiere per il campionato e uno per le coppe così come dall'inizio ci sarà anche Bastos».

Titolare sicuro anche Milinkovic che a Ferrara, entrato nella ripresa, ha deluso: «Ma non dobbiamo cercare un colpevole perché quello sono io. Dobbiamo portare gli episodi da parte nostra ma soprattutto alzare l'asticella e migliorare. Non mi posso accontentare di sentirmi dire che siamo la squadra che gioca meglio con quattro punti in classifica». Inzaghi punta molto sulla reazione della squadra: «Li ho visti arrabbiati in questi giorni e si stanno allenando bene. Dobbiamo mantenere lucidità, lavorare meglio, leccandoci le ferite». Così sul Cluj: «Il nostro sembra più un girone di Champions e domani (stasera, ndr) affronteremo una squadra esperta. Servirà una partita vera con tanti duelli e massima attenzione al francese Omrani». A fargli eco Bastos: «È una squadra molto fisica, sarà una partita difficile ma siamo pronti e vogliamo fare una bella gara perché vogliamo vincere». Il difensore giocherà stasera la sua prima gara da titolare in stagione: «Provo sempre a dare il mio meglio, la concorrenza aiuta tutti noi a fare di più. Io mi alleno ogni giorno per scendere in campo dall'inizio».

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

