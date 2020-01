Enrico Sarzanini

ROMA C'è chi la chiama zona Caicedo, altri l'hanno ribattezzata già zona Lazio. L'abitudine della squadra di Inzaghi di segnare nell'ultimo quarto d'ora è ormai diventata un marchio di fabbrica per i biancocelesti che in questa speciale classifica in Europa sono dietro solo al Lipsia e condividono la seconda piazza con Manchester City e Psg. Secondo attacco del campionato dietro all'Atalanta, la Lazio ha segnato quasi il 30% dei suoi 40 gol proprio nell'ultimo quarto d'ora, un'abitudine che ha fruttato la bellezza di 16 punti. Guai però a parlare di fortuna perché questa nuova abitudine biancoceleste va avanti già da sei volte, in ben cinque occasioni addirittura con lo stesso identico risultato (1-2); l'altra gara è stato il pirotecnico 3-3 allo stadio Olimpico, pareggio raggiunto con la Lazio al riposo sotto 3-0. Da quel giorno la marcia biancoceleste non si è più interrotta ed ha fruttato la bellezza di nove vittorie di fila. Immobile e Caicedo i protagonisti, ma c'è anche Correa a fare da comprimario a una statistica che sta mandando in visibilio i tifosi della Lazio ormai abituati a festeggiare ben oltre il 90'. A Firenze contro i viola ci pensò Immobile a regalare i tre punti ai biancocelesti, Correa ha sfatato il tabù San Siro contro il Milan. Caicedo è stato protagonista sia contro il Sassuolo che nella sfida di Cagliari pareggiata al 94' e vinta al 98', nella recente vittoria a Brescia è stato ancora una volta Immobile a chiudere i conti al 91', dopo aver sbloccato su rigore. Inarrestabile l'attaccante che adesso si gode l'ennesimo primato con la maglia della Lazio e dopo essere tornato in vetta alla classifica della Scarpa d'oro con Lewandowsky, questa volta è salito sul podio più alto e domenica ha raggiunto quota 20 doppiette con la Lazio, come il mitico Silvio Piola. Raggiunta quota 107 gol in maglia biancoceleste, un in più di Tommaso Rocchi e ad una sola lunghezza da Bruno Giordano con i 19 gol e la gara ancora da giocare contro il Verona, Immobile ha segnato più gol di tutto il Milan fermo a quota 16. Inzaghi intanto colleziona un altro record perché la sua Lazio, come sottolinea LazioPage, 10 volte su 17 (il 59% delle volte) ha segnato in entrambi i tempi di gioco, meglio ha fatto solo Bayern Monaco andato in rete 11 volte sulle 17 partite. Stasera la cena a Castel Sant'Angelo per festeggiare i 120 anni che ricorrono domani, da Formello assenti Lulic, problema ad una caviglia e controlli in Paideia, e Correa, Jony si è fermato per una botta.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA