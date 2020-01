Enrico Sarzanini

ROMA - Andiamo a Napoli per vincere e passare il turno. Senza troppa esitazione il tecnico della Lazio Simone Inzaghi lancia la sfida a Gennaro Gattuso. Reduce da 11 vittorie di fila in campionato che l'hanno portata a ridosso dell'Inter e della Juventus l'allenatore biancoceleste vuole sfruttare al meglio il momento magico che attraversa la squadra e punta nuovamente alla finale di Coppa Italia conquistata nella scorsa stagione contro l'Atalanta. In palio le semifinali della competizione che Inzaghi ha sempre onorato, centrando già due finali e una semifinale nelle ultime tre edizioni, di fronte però la Lazio si troverà un Napoli ferito, sconfitto sabato al San Paolo in campionato dalla Fiorentina e che avrà proprio in questa sfida un'ottima occasione per provare a rimettere in sesto una stagione fino a questo momento tutta da dimenticare. Ecco spiegato il motivo per cui lo stesso Inzaghi non si fida ed invita la squadra alla massima attenzione: Sappiamo che avversario affronteremo sottolinea il tecnico a Lazio Style Radio - il Napoli ha qualche problema in campionato, ma è una grande squadra reduce da due stagioni ottime. Per noi la Coppa Italia rappresenta molto, andremo al San Paolo per offrire una grande prestazione e passare il turno. Vinto il primo duello andato in scena in campionato due settimane fa all'Olimpico quando ci pensò il solito Immobile nel finale a regalare l'ennesima vittoria alla squadra, questa volta l'allenatore si aspetta un Napoli diverso in cerca di rivincita: Sarà certamente una gara intensa che sarà decisa da episodi e dovremo essere bravi noi a farli girare dalla parte nostra: sfideremo una squadra forte. Al San Paolo non ci saranno certamente Lukaku, Cataldi, Marusic e Luis Alberto come ha spiegato Inzaghi, lo spagnolo ha rimediato un affaticamento al flessore della coscia e resterà a riposo in vista del derby contro la Roma in programma domenica alle 18. Al suo posto giocherà Parolo, l'altra novità è in difesa con Bastos che affiancherà Luiz Felipe e l'instancabile Acerbi, in attacco straordinari per Caicedo ed Immobile. In questa settimana sfideremo il Napoli e la Roma ora dobbiamo preparare al meglio la partita di domani (oggi, ndr) perché in palio ci sono le semifinali di Coppa Italia ha sottolineato Inzaghi pronto a valutare nel miglior modo possibile i calciatori che sono stati impiegati nella partita di sabato con la Sampdoria. Poco turn over dunque l'obiettivo in vista della gara contro la Roma è quello di recuperare Correa che anche questa sera andrà in panchina perché ancora affaticato: potrebbe mettere minuti nelle gambe nella ripresa per poi farsi trovare pronto proprio nella stracittadina.

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

