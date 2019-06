Enrico Sarzanini

ROMA Al centro delle voci di mercato già dalla scorsa estate Luis Alberto è annunciato protagonista anche di questa sessione. Lo spagnolo ha sempre sperato un giorno di poter tornare a Siviglia ma Inzaghi gli ha chiesto di restare. Tra i due c'è sempre stato un legame molto forte e il recente prolungamento del tecnico sembra averlo convinto a restare: «So che il mister mi adora, abbiamo parecchia affinità ha detto ad ABC Siviglia -. È un grande allenatore e siamo sempre in contatto. Parla sempre bene di me. L'importante è essere felici e io sono felice. Mi sento stimato». Il centrocampista lo scorso anno ha rinnovato fino al 2022 ma si era parlato di un nuovo incontro con la società per allungare ulteriormente l'accordo: «Qualche notizia mi è arrivata, ma esclusivamente dalla stampa: se ci fosse qualcosa di concreto l'avrei saputo già dal club mentre non mi è stato comunicato nulla. Non conosco i piani futuri della Lazio ma io sono molto felice, e questa è la cosa più importante. Si parla di tutto, ma nel calcio non sai mai dove potrai essere domani». Luis Alberto è soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi con la maglia biancoceleste: «A Roma sto bene ed ho superato l'adattamento del primo anno. Il secondo anno è stato grandioso sotto ogni punto di vista. In questa ultima stagione, a causa di alcune circostanze, soprattutto gli infortuni, ho iniziato male. Però, sono molto contento per le mie ultime prestazioni. Ho trovato un'altra posizione sul campo per me, che mi piace molto, e la verità è che sono molto soddisfatto». Unico neo della stagione qualche infortunio di troppo che ne ha condizionato il rendimento: «La pubalgia e la lesione all'adduttore mi hanno causato parecchio dolore. Dovevo giocare con le infiltrazioni. I primi mesi di campionato sono stati i peggiori, ho perso tante partite mentre io voglio sempre giocare. Venivo da una stagione in cui avevo disputato 47 partite, senza perdermene nessuna o quasi».

Da oggi a domenica intanto consueto appuntamento della Lazio con i suoi sponsor nel Business Meeting che si svolgerà nella splendida cornice del Forte Village Resort a Pula in Sardegna mentre sono in corso contatti tra la società ed il Comune di Roma per concordare la data dell'incontro in Campidoglio con la sindaca Virginia Raggi che consegnerà un riconoscimento a giocatori e tecnico per la recente vittoria della Coppa Italia.

Venerdì 7 Giugno 2019

