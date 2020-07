Enrico Sarzanini

ROMA Addio sogni scudetto, anche se la Juve cade con il Milan 4-2 e resta a +7. La Lazio rimedia a Lecce la terza sconfitta nelle ultime cinque gare (prima del coivd erano state appena due le gare perse dai biancocelesti) e scrive la parola fine sulla rincorsa alla Juventus. In attesa che giochi la Roma impegnata oggi contro il Parma, alla squadra di Simone Inzaghi mancano ancora 4 punti per festeggiare la qualificazione in Champions, vero obiettivo stagionale come ha fatto sapere ieri Lulic. Gara dalle mille emozioni in avvio il Lecce trova subito il vantaggio con Mancosu ma ci pensa il Var a strozzare l'urlo in gol dei pugliesi, non passano 2' che Caicedo porta in vantaggio i biancocelesti. Alla mezz'ora pareggio dei padroni di casa con Babacar nel finale Mancosu manda alle stelle un rigore concesso dal Var per un mani di Patric. Nella ripresa pronti-via il Lecce trova la rete del 2-1 con Lucioni che sfrutta uno svarione della difesa biancoceleste. La squadra di Inzaghi tenta un timida reazione ma solo nel finale va vicina al pareggio prima con Luiz Felipe e poi con Adekanie, nei minuti di recupero ingenuo Patric espulso per un morso a Donati.

A fine gara il tecnico Simone Inzaghi non cerca scuse: «Siamo arrivati dopo la sosta con dei problemi: all'inizio abbiamo lavorato bene poi nella settimana prima della gara contro l'Atalanta ci sono stati dei giocatori che si sono fermati e non riesco a far riposare chi dovrebbe. Purtroppo se perdi tre gare in due settimane e altrettante in una stagione vuol dire che c'è qualche problema». Non lo dice apertamente ma considera la lotta al capolinea: «Ai ragazzi dico grazie per le emozioni che mi hanno regalato in questi quattro anni. Avevamo fatto grandi cose prima della sosta poi ci sono state diverse situazioni che ci hanno penalizzato: ci sono ragazzi che sono costretti a fare gli straordinari e la stanchezza si inizia a fare sentire. In certe gare serve qualcosa in più ma andiamo avanti e cerchiamo di centrare la qualificazione in Champions». Sabato all'Olimpico arriva il Sassuolo, poi l'Udinese e lunedì 20 luglio il big match contro la Juventus che, a questo punto servirà solo per confermare di essere la bestia nera dei bianconeri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

