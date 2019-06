Enrico Sarzanini

ROMA - «Abbiamo rinnovato il contratto a Inzaghi». E' il presidente della Lazio Claudio Lotito a ufficializzare la firma sul prolungamento-adeguamento del tecnico biancoceleste che, spazzati gli ultimi dubbi, ha scelto di restare a Roma: «Mancano gli aspetti formali, ma è tutto fatto ha spiegato a Rai Radio1 Sport nella trasmissione Palla al centro -. Non mi sono mai preoccupato, conosco Inzaghi e la nostra è una grande famiglia. Abbiamo un rapporto che va oltre l'aspetto lavorativo ed insieme abbiamo convenuto di poter proseguire insieme. Non c'è stata mai esitazione ed è prevalso lo spirito di appartenenza comune. L'accordo è un patto d'amore da entrambe le parti». Se l'interesse della Juve («Non ho mia avuto contatti diretti» ha spiegato Lotito) e del Milan avevano destabilizzato il tecnico, Lotito è sempre stato chiaro sul suo punto di vista: «Al di là del battaglie di stampa, come avete visto non ho mai parlato o assunto posizioni che potessero far presagire un epilogo diverso». Il presidente si proietta subito verso il futuro: «Ripartiamo insieme, stiamo facendo il punto della situazione, cercando di confrontarci per trovare le soluzioni per raggiungere gli obiettivi che, ahimè, negli ultimi tre anni avevamo alla portata e non siamo riusciti a raggiungere». Nel faccia a faccia con il tecnico è stato chiaro e metterà a disposizione dei rinforzi all'altezza in cambio della qualificazione in Champions: «Abbiamo lottato senza essere inferiori alle altre squadre ma non ci siamo arrivati. Gli obiettivi sono legati a storie e fattori imponderabili che incidono in maniera importante». La certezza si chiama Immobile: «La società non lo ha mai messo in discussione. Rispetto alla scorsa stagione ha avuto un leggero calo di rendimento ma resta un giocatore di valore». Tutta da valutare invece la posizione di Milinkovic, se dovesse arrivare l'offerta giusta Lotito è pronto a trattare: «Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte, quest'anno faremo quello che sarà necessario affinché i giocatori abbiamo gli stimoli giusti per stare qui». Prima della partenza per le vacanze ieri vertice di mercato a Formello tra Inzaghi e il diesse Tare, obiettivo numero uno è il difensore del Toro Izzo piace l'altro granata Baselli che arriverebbe al posto di Badelj.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

