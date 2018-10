Enrico Sarzanini ROMA A.A.A. difesa definitiva cercasi. Troppe combinazioni,

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA A.A.A. difesa definitiva cercasi. Troppe combinazioni, troppi cambi, Simone Inzaghi è a caccia del terzetto difensivo titolare, quello che dovrà dare certezza ad un reparto fino ad oggi messo più volte sotto accusa. Terzetto perché ad oggi una certezza c'è e si chiama 3-5-1-1. «Possiamo variare a gara in corsa, lo abbiamo fatto spesso finora ma i ragazzi si riconoscono nel modulo» ha ribadito poco tempo fa il tecnico. Messaggio chiaro adesso Inzaghi dovrà solo individuare i protagonisti giusti cosa che fino ad oggi, complici infortuni e cali di forma, non è mai riuscito a fare. Dieci gare ufficiali bei sei le combinazioni proposte dal tecnico che spesso costretto a cambiare non ha però mai rinunciato ad Acerbi. E' lui l'imprescindibile, il giocatore capace di non far rimpiangere De Vrij, andato all'Inter a parametro zero. Sulla carta l'altra maglia da titolare è di Radu: il suo rendimento nelle ultime stagioni è stato tanto prezioso quanto costante, l'unica variabile i problemi muscolari che lo hanno tormentato. Dopo essersi fermato lo scorso settembre al Castellani contro l'Empoli il romeno è tornato a disposizione contro la Fiorentina e adesso è pronto al tour de force che attende la Lazio sei gare in tre settimane tra campionato ed Europa League - fino alla prossima sosta. Per completare la difesa manca dunque l'ultimo tassello quello sul quale il tecnico sta ragionando in questi giorni. Le alternative sono ben cinque ma visti anche gli impegni dei nazionali al momento il cerchio si è stretto a Luiz Felipe e Wallace. Quest'ultimo, nonostante qualche svarione di troppo, minuti alla mano resta il più utilizzato (597' giocati), mentre l'italo-brasiliano, autentica rivelazione della scorsa stagione, complice un problema al polpaccio si è fermato a quota 333', ben 63' in meno rispetto a Caceres. Molto più lontano Bastos che fino ad oggi ha giocato appena 149'. La squadra oggi tornerà in campo ma la scelta definitiva del tecnico arriverà solo alla vigilia della trasferta di Parma. Ufficiale la rescissione di Mauricio (per la Lazio un risparmio di 1,5 milioni di euro) che ieri ha salutato i tifosi su Instagram.«E' stato un privilegio indossare questa maglia ha spiegato nel lungo messaggio - Tiferò per voi da lontano!».riproduzione riservata ®