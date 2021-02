Enrico Sarzanini

Ripresa la corsa verso un posto in Champions grazie alla vittoria sulla Sampdoria firmata da Luis Alberto (la settima in otto gare) la Lazio ha la testa alla sfida contro il Bayern Monaco in programma domani sera allo stadio Olimpico, andata degli ottavi di Champions. Prima assoluta tra le due formazioni dalla parte di Inzaghi c'è il bilancio contro le squadre tedesche: nei 16 incroci la Lazio ha ottenuto 7 vittorie, 5 sconfitte e 4 pareggi, l'Olimpico si è rivelato un fortino considerato che ben sei delle sette vittorie sono maturate in casa. Ed è proprio nella gara di domani sera tra le mura amiche che la squadra di Simone Inzaghi dovrà provare ad indirizzare la qualificazione: quella contro la Sampdoria, come sottolinea LazioPage', è stata la sesta vittoria casalinga di fila (solo una squadra in Europa ha fatto meglio), mentre la rete di Luis Alberto ha allungato la striscia di partite con gol a 19. La Lazio inoltre detiene anche la miglior striscia di reti casalinghe nel secondo tempo che domenica si è però interrotta a quota 13 (comunque migliore risultato in Europa). All'Olimpico arrivano i campioni d'Europa in carica del Bayern, l'unica squadra che non avremmo mai voluto incontrare come ha sottolineato Inzaghi, ma le tante defezioni con cui dovrà fare i conti il tecnico Flick (Costa, Tolisso, Pavard, Muller, Gnabry, Tillman e Nubel) rendono l'impresa più alla portata. Ieri la ripresa a Formello oggi le prove tattiche: pronto al rientro Lazzari out contro la Samp per squalifica. Nuova chiamata dei tifosi della Curva Nord per caricare la squadra: appuntamento domani alle 18 al benzinaio di Formello.

