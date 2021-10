Enrico Sarzanini

Rabbia no ma tanta delusione. Stefan Radu fino a oggi non ha collezionato nemmeno un minuto. Il difensore romeno in estate ha fatto una scelta di cuore rifiutando le diverse proposte arrivate tra cui quella dell'Inter di Simone Inzaghi. Il romeno però, che si trova al comando della classifica dei giocatori più presenti della storia biancoceleste, si immaginava un avvio di stagione diverso: «La situazione non è delle migliori conferma l'agente Matteo Materazzi a Radio Incontro Olympia - . Non ha mai giocato in questo inizio stagione fra coppe e campionato, e per lui, dopo tornei ad alti livelli, è un momento particolare. Stefan sta benissimo, si allena da grande professionista quale è, le decisioni ovviamente le prende mister Sarri, lui quando sarà il momento come sempre si farà trovare pronto. Ho parlato con Radu dopo il vaccino somministrato, fisicamente si sentiva giù, tuttavia, ha recuperato e lottato come un leone e continuerà a farlo».

Sabato all'Olimpico arriva proprio l'Inter e l'assenza dello squalificato Acerbi gli apre uno spiraglio per fare il suo esordio stagionale al fianco di Luiz Felipe: «Le scelte le fa l'allenatore e non è giusto che io entri in certe situazioni prosegue Materazzi però posso dire che, avendo fatto una scelta di cuore, da tifoso mi dispiace non vederlo in campo anche se nel calcio tutto cambia in un attimo». Da Formello ancora nessuna indicazione anche se il borsino vede in vantaggio Patric come vice Acerbi. Stamani in programma una seduta aggiuntiva di lavoro proprio per i difensori, Immobile ieri si è alternato tra palestra e campo, tra oggi e domani dovrebbe svolgere la seduta con i compagni anche per provare la tenuta del muscolo della coscia appena guarito. Domani invece, con tutti i nazionali al completo, Sarri potrà finalmente provare l'undici anti Inter: tanti i dubbi dell'allenatore che farà le sue scelte solo a 24 bore dall'atteso match contro l'ex Inzaghi.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

