Enrico Sarzanini

Questa sera il Napoli al Maradona, lunedì il Milan allo stadio Olimpico. Si infiamma la corsa Champions della Lazio che in 180' si gioca gran parte delle sue possibilità di restare agganciata al treno per il quarto posto. Simone Inzaghi è bloccato a casa con il Covid, sulla panchina ci sarà ancora l'amuleto Farris che lancia la sfida a Gattuso: «Ci attende uno scontro diretto - ha detto a Lazio Style Radio - sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l'obiettivo è fare punti». Tutto con un occhio all'impegno di lunedì contro il Milan: «Chi ha le energie dovrà dare tutto in campo per poi recuperare in vista del confronto con i rossoneri». Recuperato Leiva, che martedì aveva preso una botta in allenamento, da valutare Luis Alberto che ha svolto solo parte dell'allenamento col gruppo per i soliti problemi alla caviglia destra, in caso di forfait con Escalante out per infortunio Pereira partirà dall'inizio. Nessun problema per Immobile, anche lui toccato duro in allenamento, che giocherà dall'inizio al fianco di Correa. Questa la probabile formazione: (3-5-2) Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa e Immobile. In occasione del 2774° Natale di Roma e del 150° anniversario dall'istituzione di Roma Capitale, la Lazio ed il Presidente Claudio Lotito hanno reso omaggio alla città con un lancio di nove paracadutisti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 05:01

