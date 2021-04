Enrico Sarzanini

Quattro vittorie di fila per tenere ancora vive le speranze di qualificazione in Champions. La Lazio non ferma la sua rincorsa al quarto posto e sogna di confermarsi tra le grandi. «Saranno 10 finali tutte da vincere», aveva detto il tecnico Simone Inzaghi prima che il Covid lo fermasse. La prossima sarà una settimana decisiva per i biancocelesti che in sette giorni si giocano tutto: domenica la sfida allo stadio Olimpico contro il Benevento, poi gli scontri diretti contro Napoli e Milan. Sette giorni di fuoco che diranno tutto su questa avvincente corsa all'Europa che conta.

Euna mano alla Lazio potrebbe arrivare proprio dal calendario: se domenica i biancocelesti ospiteranno il Benevento in una gara sulla carta alla portata, l'Atalanta se la vedrà con la Juventus in un vero e proprio scontro diretto per la Champions, mentre il Napoli sfiderà l'Inter. Giovedì nel turno infrasettimanale invece, biancocelesti impegnati a Napoli con l'Atalanta impegnata all'Olimpico contro la Roma. Alla 33esima giornata la squadra di Inzaghi se la dovrà vedere contro il Milan dell'ex Pioli, in un altro scontro diretto per il quarto posto. In attesa che il campo dia i suoi verdetti i betting analyst di Snai danno la Juve per super favorita (a quota 1,15), a seguire l'Atalanta e il Milan (entrambe quotate 1,25). Leggermente in salita la strada del Napoli (1,85), molto più distanti la Lazio a quota 5,25 e la Roma (12).

«Con l'abbraccio dopo il gol abbiamo dimostrato quanto vogliamo la Champions», ha sottolineato Milinkovic, uomo partita a Verona e sempre più decisivo per Lazio. Sulle tracce del centrocampista serbo ci sono ancora le big d'Europa, ma lui in questo momento ha solo in testa la Lazio a fine campionato poi si vedrà. Buone notizie infine per la moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello, che è positiva al Covid: presto lascerà lo Spallanzani come ha confermato il Direttore Sanitario Francesco Vaia.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA