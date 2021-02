Enrico Sarzanini

Quando il problema sembrava ormai superato Simone Inzaghi è ripiombato nell'incubo di una difesa da incubo. Domenica sera a San Siro contro l'Inter sono riemersi i fantasmi di un recente passato che la scorsa stagione ha costretto i biancocelesti a dire addio ai sogni scudetto.

Appena due reti subìte nella striscia di sei vittorie di fila, la Lazio contro i nerazzurri ha incassato tre reti, di cui due certamente evitabili e figlie di errori del singolo portando il totale delle reti subite a 30 (lo scorso anno furono 42 in totale).

Sul banco degli imputati ci è finito, come era accaduto già nella sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta costata l'eliminazione dalla competizione, Hoedt che in estate era tornato dopo la parentesi poco fortunata in biancoceleste dal 2015 al 2017. Questi dati sui gol subìti confermano quanto in realtà già si sapeva: senza i titolari la Lazio dietro balla. Nella striscia delle sei vittorie di fila e degli appena tre gol subiti, infatti, pur mancando un pezzo da novanta come Luiz Felipe (operato alla caviglia destra), l'ottimo stato di forma di Acerbi e Radu aveva consentito a Reina di dormire sonni tranquilli.

Dover rinunciare anche a Radu, però, che domenica nel riscaldamento a San Siro lamentava fastidi muscolari all'inguine e che adesso rischia di saltare anche la Sampdoria, è davvero troppo per una squadra che non ha valide alternative. Patric infatti ha sempre fatto il suo ma quando deve affrontare giocatori del calibro di Lautaro o Lukaku va in affanno. Resta il mistero Musacchio, acquistato a gennaio per tappare il buco lasciato da Luiz Felipe e al quale Inzaghi domenica contro l'Inter gli ha preferito addirittura Parolo: l'argentino ha giocato 52' contro l'Atalanta e 82' con il Cagliari, troppi per un giocatore fermo da un anno. Ieri a Formello intanto amichevole con la Primavera battuta 5-1 con doppiette di Muriqi, Pereira e gol di Armini.

LAZZARI - Il procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha chiesto la prova tv per il giocatore della Lazio Manuel Lazzari, che avrebbe bestemmiato nel corso dell'incontro di campionato con l'Inter, ieri sera a San Siro. Rischia un turno di stop, oggi là decisione.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA