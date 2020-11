Enrico Sarzanini

Primo allenamento settimanale per la Lazio che ha riabbracciato Leiva. Il brasiliano, che ha ricevuto il via libera dalla Asl, domenica si era allenato per conto suo sempre a Formello, ieri invece ha preso parte alla seduta con i compagni e si è sottoposto come tutti al giro di tamponi. Inzaghi, orfano dei vari Nazionali, deve fare i conti con le assenze di Strakosha, Immobile, Luiz Felipe ed Escalante. Oggi nuovo tampone per Immobile che è in quarantena dal 7 novembre, qualora dovesse risultare positivo potrebbe tornare in campo rifacendo le visite di idoneità e, qualora gli altri test dovessero confermare la negatività, sarebbe convocabile per Crotone. Trasferta da ricordare per i biancocelesti che venerdì per la prima volta utilizzeranno l'aereo personalizzato.



Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 05:01

