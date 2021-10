Enrico Sarzanini

Poco bella ma cinica e vincente. Alla Lazio contro una Fiorentina tosta e lanciatissima nelle zone alte della classifica basta il guizzo di Pedro nella ripresa per tornare alla vittoria e scacciare via i fantasmi di una crisi imminente. Ritiro a Formello terminato, i giocatori ieri sera sono tornati a casa dopo essere stati chiusi al centro sportivo per tre giorni dopo la debacle di Verona. In questa vittoria di sarriano' c'è ancora poco ma la squadra gioca con cuore e grinta e al triplice fischio i giocatori stramazzano a terra esausti. Per vedere il bel gioco ci sarà tempo, il tecnico biancoceleste si gode una vittoria importantissima che consente alla squadra di restare attaccata al treno Champions e di scavalcare proprio i viola in classifica: Abbiamo fatto la più bella partita della stagione, meglio anche di quelle contro Inter e Roma.

Oltre alla solidità difensiva dimostrata stasera, tra le alternative preparate c'era quella di alzare Milinkovic in questo quattro contro quattro ed è andata bene. Poi va nello specifico: E' stata una prestazione bella tosta e solida, con grande livello di applicazione, non abbiano concesso nulla ad una squadra forte come la Fiorentina e sono davvero soddisfatto. Ma non c'è molto tempo per rifiatare sabato la Lazio sarà di scena alle 15 a Bergamo contro l'Atalanta in un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto, dopo che Sarri se ne è aggiudicati già due (Inter e Roma) su tre (Milan): La squadra ha una mentalità molto forte spiega il man of the match Pedro - e dobbiamo migliorare soprattutto in trasferta, per questo a Bergamo contro l'Atalanta sarà importante giocare bene. Così sul ritiro: Abbiamo parlato tra di noi e con il mister per migliorarci. Nessun allarme per Luiz Felipe uscito per i crampi e dunque sostituito solo a scopo precauzionale considerati i tanti impegni ravvicinati che attendono la Lazio.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

