Enrico Sarzanini

Pedro c'è. Sospiro di sollievo per il tecnico della Lazio Maurizio Sarri che domani alle 18 allo stadio Olimpico contro la Juventus potrà contare sullo spagnolo. La botta rimediata mercoledì in allenamento è meno grave del previsto e l'attaccante si è regolarmente allenato a Formello provato da falso nove. Senza Immobile infatti il tecnico ha deciso che sarà proprio Pedro a muoversi al centro dell'attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati.

Ancora panchina per Muriqi che, scelto due anni fa come alternativa a Immobile, è stato bocciato prima da Inzaghi e poi dallo stesso Sarri che lo ha utilizzato con il contagocce. A gennaio il kosovaro cercherà una sistemazione, un'uscita che potrebbe aprire le porte ad un innesto in avanti. Per il resto scelte quasi obbligate per l'allenatore che in difesa, out Marusic (covid), proporrà Lazzari sulla destra con Hysaj dirottato a sinistra. Al centro la coppia Luiz Felipe-Acerbi. A centrocampo Milinkovic con Cataldi e Luis Alberto sono in netto vantaggio su Leiva e Basic.

Ciro Immobile intanto non sarà presente domani sera a Ballando con le stelle proprio a causa del guaio muscolare. Il capo delegazione azzurro, Gianluca Vialli, intanto, interviene sulla polemica innescata dalle dichiarazioni di Lotito proprio sull'infortunio che ha impedito all'attaccante di partecipare alle ultime due gare della Nazionale. «È ingiusto e scorretto mettere in dubbio la professionalità dello staff medico della Nazionale». Novità sullo sponsor tecnico: Macron è in scadenza a giugno Robe di Kappa e Mizuno sono in corsa per sostituirlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 05:01

