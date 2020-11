Enrico Sarzanini

Partita monumentale, l'ennesima, da parte di Francesco Acerbi che a Crotone ha confermato di essere un elemento chiave della squadra di Simone Inzaghi che nel difensore ha trovato una importante certezza. Un vero e proprio ironman', l'unico della rosa ad averle giocate tutte senza mai essere sostituto. Un'affidabilità che alla fine ha convinto anche il ct azzurro Mancini a farlo diventare il perno della retroguardia dell'Italia: nelle ultime due sfide sia contro la Polonia che con la Bosnia è sceso in campo sempre dall'inizio, in entrambi i match gli azzurri non hanno subito gol. Se in avanti c'è dunque Ciro Immobile a trasformare in oro ogni pallone che arriva dalle sue parti (agganciato Signori al secondo posto nella classifica dei bomber biancocelesti all time, ora ha messo nel mirino un certo Silvio Piola), in difesa Acerbi è diventato un vero e proprio punto di riferimento. Una importante certezza per Inzaghi che, in questo difficile avvio di stagione, tra infortuni e Covid, è stato spesso costretto a convivere con l'emergenza. «E' il miglior difensore italiano del momento» si è sbilanciato Beppe Bergomi, Lotito è pronto a premiare il suo rendimento con il tanto atteso rinnovo di contratto, l'accordo c'è da tempo: contratto da 2,5 milioni a stagione, bonus esclusi, fino al 2025. Si attende l'arrivo del suo agente Federico Pastorello a Roma per mettere tutto nero su bianco.

Ieri intanto la squadra si è subito ritrovata a Formello in vista della gara contro lo Zenit in programma domani sera all'Olimpico, quarta giornata di Champions League. Ieri il giro di tamponi disposto dalla Uefa, oggi i risultati. Out Milinkovic alle prese con il Covid, Luiz Felipe ha terminato la quarantena e se risulterà negativo potrebbe svolgere le visite mediche di idoneità e tornare a disposizione. Lulic è tornato ad allenarsi ma è fuori dalla lista.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA