Enrico Sarzanini Oggi la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta a Bergamo (0re

Oggi la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta a Bergamo (0re 17,45, RaiDue) che mette in palio le semifinali, Simone Inzaghi alla vigilia ha avuto la notizia che tanto aspettava: è Mateo Musacchio il difensore scelto per sostituire l'infortunato Luiz Felipe. Sbarcato ieri sera a Roma il 30enne argentino, in scadenza a giugno prossimo e ormai fuori dal progetto Milan, questa mattina sarà alla clinica Paideia per sostenere le visite mediche di rito poi firmerà un contratto di 6 mesi con opzione per altri due anni. Un bel sospiro di sollievo per Inzaghi che guarda con fiducia ai tanti e ravvicinati impegni che attendono la Lazio. In attesa di conoscerlo dal vivo, intanto, il tecnico si gioca le semifinali di Coppa Italia a Bergamo contro l'Atalanta che domenica affronterà di nuovo, sempre al Gewiss Stadium ma in campionato. Sconfitti negli ultimi due confronti in A, l'ultimo precedente in Coppa Italia sorride ai biancocelesti che si imposero 2-0 nella finale del 2019. Dopo cinque vittorie di fila tra campionato e Coppe, Inzaghi non ha nessuna intenzione di fermarsi anche se dovrà gestire le forze: «È una settimana per noi molto impegnativa col doppio confronto contro l'Atalanta ha dichiarato a Lazio Style Radio -. Affrontiamo la formazione più in forma del campionato». Senza gli infortunati Luis Alberto (che spera di rientrare per la gara di domenica) e Luiz Felipe (out almeno due mesi) e con Leiva squalificato, turn over obbligato anche in vista del prossimo impegno a Bergamo: «Dovrò cercare di valutare le condizioni dei ragazzi e il loro recupero dopo la partita col Sassuolo per affrontare una gara per volta. Alternerò le forze tra le due partite».

Pochi i dubbi di formazione: Reina confermato in porta, in difesa Patric sul centrodestra, Hoedt in mezzo e Acerbi alla sua sinistra. Radu riposerà mentre a centrocampo Marusic si sposterà sulla destra lasciando la fascia sinistra a Fares. In mezzo Milinkovic e Akpa Akpro ai lati di Escalante regista. In attacco il tandem Pereira-Muriqi.

