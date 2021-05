Enrico Sarzanini

Novanta minuti, tante emozioni, zero gol che salvano il Torino, risse in campo, accuse negli spogliatoi, con coda social al vetriolo da parte di Ciro Immobile contro Urbano Cairo. Serata amara per Simone Inzaghi che con la sua Lazio non riesce a scardinare la difesa granate e manda all'inferno il Benevento del fratello Pippo. Una serata maledetta per i biancocelesti che, pur senza più obiettivi, hanno cercato fino alla fine la dodicesima vittoria di fila casalinga. Due i pali colpiti, uno da Immobile su rigore il quarto sbagliato in stagione l'altro da Lazzari nei secondi finali, ed una rete annullata all'attaccante azzurro che ha mandato su tutte le furie Simone Inzaghi. Nel finale poi la festa granata, con Cairo in campo a saltare con tutta la squadra, e una piccola rissa sedata dopo pochi istanti.

Prima il patron del Toro si era scagliato in tribuna contro Lotito che ha lasciato lo stadio, in serata il post al vetriolo di Immobile che accusa proprio Cairo: Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all'ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con il sangue agli occhi, e altre cose riguardanti anche la gara d'andata di questo campionato disputata contro il Torino, arrivando perfino a dirmi che ho giocato quella gara positivo al Covid.

Domenica intanto l'inutile gara contro il Sassuolo, da lunedì testa solo al rinnovo di Simone Inzaghi orientato ad accettare l'offerta al ribasso di Lotito anche se la firma non è ancora arrivata.

