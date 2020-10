Enrico Sarzanini

Non solo gol e giocate, nella notte di Champions sono state protagoniste anche le parate di Thomas Strakosha. Il portiere si è messo alle spalle l'avvio da incubo in campionato (con 8 gol subiti in quattro gare) con una prestazione da protagonista contro il Borussia Dortmund: se la Lazio ha portato a casa i tre punti, una parte del merito è proprio del portiere biancoceleste che nei momenti più difficili ha salvato la porta con parate d'eccezione. Debutto con vittoria ha esultato l'albanese il giorno dopo sui social e il segreto della rinascita del portiere si chiama Pepe Reina. Arrivato in estate per dare esperienza internazionale al gruppo come ha sottolineato il tecnico Simone Inzaghi, lo spagnolo in queste settimane di critiche ha spronato Strakosha a continuare sulla sua strada, a non mollare ma, soprattutto, a impegnarsi ancora di più per dimostrare sul campo tutto il suo valore. Non è certo un caso che Reina è il più presente di tutta la rosa della Lazio in Champions League. Nessun dualismo con l'albanese, l'ex Napoli e Milan era stato chiaro fin la giorno della sua presentazione anche perché presto arriverà anche il suo momento: «Ho già vissuto questa situazione con Donnarumma - aveva detto - e credo lui sia cresciuto molto. Per me è importante aiutarlo a maturare. Thomas sta facendo bene da anni, è importante per il club. Io sarò pronto quando verrò chiamato in causa».

Buone notizie per Inzaghi, intanto, arrivano da Formello in vista della gara in programma di domani allo stadio Olimpico contro il Bologna: Escalante e Lazzari, entrambi alle prese con noie muscolari, sono scesi regolarmente in campo e potranno dunque rientrare nella lista dei convocati. «Con il gol in Champions ho avverato il mio sogno da bambino» le parole, infine, di Akpa Akpro alla radio ufficiale della Lazio; Bastos, ormai fuori rosa, è stato ceduto e giocherà in Arabia Saudita nell'Al-Ain.

