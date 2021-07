Enrico Sarzanini

«Non mi è pesato stare fuori perché vedere gli stadi vuoti mi ha dato grande senso di tristezza». Sono le prime parole del neo tecnico della Lazio Maurizio Sarri che unndici mesi dopo è tornato a parlare in esclusiva a Sportitalia intervistato da Alfredo Pedullà: «Molte società mi hanno cercato in corsa anche il Napoli a gennaio ma dissi di no». Per un attimo torna alla Juve con cui ha vinto lo scudetto: «Quel titolo era dato troppo per scontato ricordo che festeggiammo ognuno per conto suo, questo sarebbe stato l'anno giusto dopo un quarto posto che è stato invece festeggiato. Ronaldo? È una multinazionale difficile da gestire».

Ora sarà derby con Mourinho: «Ma è solo una roba giornalistica perché sarà la sfida tra Lazio e Roma. Sarà importante fare un grande lavoro e far sì che la squadra giochi un gran calcio, se l'allenatore e i giocatori si divertono poi si divertono anche i tifosi allora vuol dire che vinci». Poi conferma: «Sono stato vicino alla Roma ma adesso penso alla mia nuova avventura».

Ora la testa è solo alla Lazio dove passerà dal 3-5 2 al 4-3-3: «Nella rosa attuale non ci sono esterni alti e qualcosa si dovrà fare sul mercato ma di Lazio vorrei parlare quando verrò presentato per una questione di correttezza».

In attesa che vengano definite le operazioni Felipe Anderson e Hysaj, la Lazio intanto ha chiuso un colpo in prospettiva: si tratta del classe 2004 Luka Romero, trequartista del Real Mallorca, che ha esordito nella Liga nel 2020 a 15 anni e 219 giorni, diventando il calciatore più giovane di sempre a scendere in campo per la prima volta nel massimo campionato spagnolo. Contratto di cinque anni venerdì è atteso a Roma per le visite mediche di rito poi andrà in ritiro ad Auronzo con i suoi nuovi compagni.

In attesa del raduno intanto Luiz Felipe ieri è andato alla clinica Paideia per dei controlli medici alla caviglia operata. Il recupero procede alla grande e il brasiliano è pronto per iniziare al meglio la nuova stagione. Fronte portiere piace Gollini, scaricato dall'Atalanta, ma i 20 milioni chiesti dagli orobici sono un bell'ostacolo alla possibile trattativa.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA