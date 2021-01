Enrico Sarzanini

Missione compiuta all'ultimo respiro. Ci pensa Muriqi a regalare alla Lazio i quarti di finale di Coppa Italia (Il 27 gennaio alle 17.45 contro l'Atalanta a Bergamo) grazie al 2-1 sul Parma e ad evitare il supplizio dei supplementari, scotto che gran parte delle squadre hanno pagato in questi ottavi. Sorride il tecnico biancoceleste Inzaghi, alla quinta vittoria di fila tra campionato e Coppe, che oltre al primo gol di Muriqi (aiutato dal tocco del portiere Colombi) dopo un anno riabbraccia Lulic.

Gara vivace solo a sprazzi, dopo il vantaggio di Parolo al 23' del primo tempo, a 7' dalla fine è arrivato il pari del Parma con Mihaila. La squadra di Inzaghi però ci ha creduto fino all'ultimo e nei secondo finali ha trovato la rete della qualificazione con Muriqi che nel primo tempo aveva colto un palo così come Pereira: Sono molto felice per i quarti di finale ha spiegato l'attaccante a fine gara - è il mio primo gol e ovviamente sono felice. Devo continuare così e fare sempre meglio. Inzaghi punta molto sul kosovaro: Questo ragazzo non ha potuto fare il ritiro con noi, poi ha avuto il Covid e infine un infortunio, ma si sta allenando bene, è positivo e ha fatto un gol da attaccante vero. L'altra nota lieta è il ritorno di Lulic: Ancora di più della qualificazione prosegue Inzaghi c'è il ritorno del nostro capitano. Non pensavo che entrasse così bene e sono certo che ci darà una grande mano. Chiusura dedicata al mercato e al suo contratto in scadenza a giugno: Con Lotito non ci sono problemi, adesso la testa è alla stagione e al mercato. Domani (oggi, ndr) Luiz Felipe si opererà e dobbiamo capire quanto starà fuori. Papastathopoulos è uno dei profili che stiamo vagliando, con il diesse Tare capiremo che cosa fare.



