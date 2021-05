Enrico Sarzanini

Mercoledì sera l'accordo totale su cifre, premi e durata del contratto con la Lazio (2,5 bonus compresi fino al 2024) che doveva essere solo firmato, ieri il clamoroso ribaltone: Simone Inzaghi ha rotto con Lotito ed è corso all'Inter che lo ha coperto di soldi per sostituire Antonio Conte. Tutto è successo nella tarda mattinata quando il diesse nerazzurro Ausilio, una volta capito che Allegri aveva scelto la Juventus, ha nuovamente contattato Inzaghi proponendogli la possibilità di sedersi sulla panchina dell'Inter, un'offerta da 4,5 milioni netti a stagione, bonus esclusi, per due anni. A quel punto il tecnico biancoceleste ha subito avvertito Lotito che lo ha immediatamente convocato nel suo quartier generale di Villa San Sebastiano. Un colloquio di circa un'ora nel quale Inzaghi ha chiesto altro tempo per pensare, per riflettere sulla nuova offerta, un'eventualità che però è stata immediatamente scartata dal numero uno biancoceleste che, dopo aver tentato invano di convincerlo a restare, a quel punto è andato su tutte le furie e lo ha messo di fronte ad una scelta: firmare il contratto con la Lazio o la rottura di ogni trattativa. La conferma della separazione è arrivata in serata con la nota ufficiale della Lazio: Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti. E sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi che lo hanno accusato di essere un traditore. In serata Simone ha comunicato all'Ansa: «Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme».

Adesso a Formello è tempo di guardare al futuro, tutto fa presagire che Lotito darà vita ad una vera e propria rivoluzione e già da ieri si è messo alla ricerca del sostituto: Mihajlovic può tornare ad essere la prima scelta (magari con Sabatini diesse); Sarri invece sarebbe il colpo da novanta, la soluzione più suggestiva ma molto costosa; occhio però a Conceicao.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 05:01

