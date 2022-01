Enrico Sarzanini

Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo e guarda alla ripresa del campionato con più fiducia: nell'ultima seduta a Formello il tecnico ha riabbracciato sia Zaccagni che Luis Alberto che sono dunque abili e arruolabili per la sfida del 6 gennaio contro l'Empoli. L'esterno, risultato positivo dopo il viaggio a Dubai, si è negativizzato e, come da protocollo, ha svolto le visite mediche di idoneità alla clinica Paideia assieme ad Akpa Akrpo che invece con la Costa d'Avorio per partecipare alla Coppa d'Africa. Luis Alberto invece, che in questi giorni si è allenato a casa per aver avuto un contatto con un positivo, terminata la quarantena si è riaggregato al gruppo. Una vera e propria boccata d'ossigeno per Sarri che potrà contare anche su Immobile: il bomber biancoceleste scalpita anche perché il Covid lo ha tenuto fuori sia contro il Genoa che a Venezia nell'ultima gara del 2021 e non vede l'ora di poter tornare al gol che manca ormai dal 5 dicembre scorso quando con una doppietta stese la Sampdoria (3-1) a Marassi. Anno di record e successi per l'attaccante biancoceleste che per il 2022 ha un nuovo obiettivo: raggiungere i 100 gol allo stadio Olimpico, giovedì all'Olimpico però arriverà l'Empoli che per Immobile rappresenta un tabù: appena due le reti segnate contro i toscani entrambe in trasferta. Acerbi intanto continua a svolgere lavoro a parte per la lesione al polpaccio rimediata a Venezia: la Lazio proverà a farlo giocare contro l'Empoli, in caso di forfait giocherà contro l'Inter il 9 gennaio a San Siro; Basic stop per problemi fisici. Nelle prime prove tattiche Sarri ha provato Patric centrale, ma resta vivo il ballottaggio con Radu. Fronte mercato secondo i media turchi la Lazio sarebbe tra le pretendenti, per giugno, per il talento Yunus Akgün classe 2000 in forza al Galatasaray ma in prestito all'Adana Demispor. Si complica la pista Hull City per Muriqi.



