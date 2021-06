Enrico Sarzanini

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Dopo giorni di smentite, fake news, presunte firme e litigate dell'ultima ora alla fine la società ha ufficializzato l'allenatore che prenderà il posto di Simone Inzaghi e lo ha fatto postando prima l'emoticon di una sigaretta poi un collage di foto composto dall'immagine di una sigaretta, della squadra, della tuta della Lazio e di una banca. Sarri infatti oltre a essere un accanito fumatore, solitamente indossa la tuta anche in panchina, e prima di diventare allenatore lavorava in banca. Nel pomeriggio attorno alle 17 è arrivata la nota ufficiale ed un video emozionale condiviso migliaia di volte con le basi del sarrismo.

Un vero e proprio colpo da novanta quello messo a segno dal patron della Lazio Claudio Lotito che non si era mai spinto così oltre con un allenatore e che ha messo sul tavolo un biennale a poco più di 3 milioni di euro che possono diventare quattro grazie ai bonus, quello scudetti vale un milione di euro. Ottavo allenatore dell'era Lotito, Maurizio Sarri è il primo che arriva con uno scudetto in bacheca, quello vinto due stagioni fa sulla panchina della Juventus. Insomma una vera e propria svolta epocale per la Lazio che punta a rientrare nell'elìte del calcio italiano. «Abbiamo portato a termine gli impegni presi con un allenatore che consentisse alla società di poter sviluppare e raggiungere gli obiettivi, in linea con le potenzialità e le ambizioni della società» le prime parole di Lotito che ribadisce il motivo della scelta: «Abbiamo scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere».

L'allenatore in questi giorni è a Milano per questioni private: «E' contento, motivato ed è entusiasta di tornare sulla panchina dopo un anno e non vede l'ora di abbracciare i suoi nuovi tifosi» fa sapere Alfredo Pedullà, suo grande amico e giornalista esperto di calciomercato diventato in questi giorni punti di riferimento per i laziali con i suoi aggiornamenti. Già deciso lo staff: Giovanni Martusciello, allenatore in seconda; Davide Ranzato e Davide Losi, preparatori atletici; Gianni Picchioni e Marco Ianni, collaboratori tecnici; Massimo Nenci, preparatore dei portieri.

In attesa della presentazione fra i tifosi spopola il sarrismo: tra le varie meme che circolano sui social si vede Sarri che, fumando, oscura il volto di Mourinho o che si accende la sigaretta sotto lo sguardo dell'aquila Olympia. Stamani in Paideia infine visite mediche per il primo acquisto il difensore classe 2000 Kamenovic.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 05:01

