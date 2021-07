Enrico Sarzanini

Martedì l'amaro addio di Lulic, che a leggere il suo messaggio sarebbe rimasto volentieri un'altra stagione alla Lazio; ieri, è stata la volta del presidente Claudio Lotito salutare il capitano che nel 2013 regalò la storica Coppa Italia segnando in finale contro la Roma: «Sono stati dieci anni splendidi insieme la nota sul sito ufficiale del club -. Dieci anni in cui Senad ha messo in gioco molto più di un rapporto professionale: un amore profondo per la Lazio, un attaccamento esemplare alla maglia ed una vera e propria passione per i suoi tifosi». Il numero uno biancoceleste poi sottolinea che «ogni volta che è sceso in campo abbiamo visto la sua grinta e la determinazione con cui si è gettato su ogni pallone, abbiamo apprezzato la tenacia di fronte alle difficoltà cui ti espone questa professione. Un giocatore esemplare, Capitano in campo e riferimento per i suoi compagni». Chiusura manco a dirlo dedicata alla rete che più di tutte lo ha fatto entrare nella storia della Lazio: «Il tempo di Senad Lulic alla Lazio è stato scandito da continue emozioni: su tutte, la firma, al minuto 71, sul derby di Coppa Italia del 26 maggio 2013, incisa sulla storia del club e nel cuore di tutti i nostri tifosi. Per tutto questo, a nome di tutta la grande famiglia biancoceleste: grazie Senad!». Addio anche a Marco Parolo, un'altra colonna della Lazio che ha ringraziato con un video emozionale sui social.

Chiuso il capitolo degli addii resta viva la pista Psg per Correa ma la Lazio vuole in cambio solo cash e parte da una valutazione di 40, si può chiudere a 35. In entrata è fatta per Hysaj il secondo rinforzo dopo Kamenovic. Il terzino arriva a parametro zero del Napoli e ieri ha trovato l'accordo per cinque anni a 2,5 milioni netti a stagione, a breve firma e annuncio, proseguono invece le trattative per Brandt, Anderson e Basic. Si avvicina l'arrivo di Maurizio Sarri atteso a Formello per il 7 luglio, oggi al centro sportivo della Lazio la presentazione per la prima parte de ritiro che si svolgerà ad Auronzo di Cadore dal 10 luglio.

