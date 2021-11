Enrico Sarzanini

Maledetta sosta. Sarri non trova pace. Il tecnico della Lazio non ha fatto nemmeno in tempo a gioire per il ritorno in campo di Lazzari che ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Pedro: l'attaccante in uno scontro di gioco con Radu si è fatto male alla caviglia ed è uscito dal campo. Si teme la distorsione e a questo punto anche la sua presenza nella sfida contro la Juventus anche se da Formello trapela ottimismo. Perderlo sarebbe un problema per Sarri alle prese con il forfait di Immobile: i controlli in Paideia hanno evidenziato un piccolo miglioramento al polpaccio ma le possibilità che possa giocare contro i bianconeri sono praticamente nulle. L'attaccante, così come lo stesso allenatore, sarebbe voluto rientrare ma lo staff medico non rischierà e lo terrà a riposo per poi riconsegnarlo all'allenatore per la gara contro il Napoli.

Sull'infortunio di Immobile in Nazionale è tornato ancora una volta Lotito senza risparmiare una frecciatina allo staff medico azzurro: «Se le condizioni di approccio medico fossero state quelle della Lazio ha detto a margine della presentazione del Progetto Scuola di Formazione post carriera tenuta allo Stadio Olimpico - probabilmente avremmo avuto una situazione completamente diversa». Il patron è tornato anche sull'imminente rinnovo di Sarri: «Abbiamo un bel rapporto e quindi quello che maturerà sarà una cosa naturale, senza grossi patemi d'animo da parte di entrambi». Così sulla gara contro la Juve: «Mi aspetto una Lazio determinata».



