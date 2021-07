Enrico Sarzanini

Luis Alberto non vuole tornare alla Lazio. La notizia arriva dalla Spagna dove il giocatore è rimasto, non rispondendo alla convocazione della società biancoceleste che lo scorso 7 luglio lo ha atteso invano per le visite di idoneità prima della partenza per il ritiro di Auronzo. Al centro sportivo del club però lo spagnolo non si è mai presentato. Inizialmente sembrava avesse chiesto qualche giorno in più di vacanza non maturato lo scorso anno, successivamente è trapelato che avrebbe lamentato un problema fisico, la solita caviglia che lo tormenta senza però presentare certificati medici che confermassero il problema. Un atteggiamento che ha deluso Sarri, che ci aveva parlato al telefono e mandato su tutte le furie Lotito stanco dei continui capricci del giocatore. La realtà sarebbe un'altra, almeno a sentire gli spifferi che arrivano dalla Spagna: Luis Alberto infatti prima della fine dell'ultimo campionato avrebbe chiesto alla Lazio di essere ceduto e, poiché non accontentato, si sarebbe impuntato. Il giocatore è atteso a Roma per un confronto con la società e nel frattempo spera che arrivino notizie del mercato per scrivere la parola fine su una situazione molto più complicata del previsto. Alla base dello scontento ci sarebbe anche la questione legata all'ingaggio (attualmente guadagna 4 milioni bonus compresi, ndr) che, a suo dire, non sarebbe proporzionato ai 60 milioni di euro che chiede Lotito per cederlo. La società, che vuole chiudere quanto prima la questione, non si opporrà ad un eventuale cessione e attende che Luis Alberto porti offerte concrete; sulle sue tracce Villareal, Atletico Madrid e Siviglia che però non ha la forza economica per riportarlo a casa. Una volta ceduto, si potrà puntare tutto su Julian Brandt del Borussia Dortmund, uno dei giocatori chiesti da Sarri. Intanto oggi visite mediche in Paideia per Felipe Anderson.

IMMOBILE SOCIAL L'attaccante della Lazio esulta sui social per la vittoria dell'Europeo e rispondendo ad un commento della moglie risponde ai contestatori: Vita mia i sogni si avverano contro tutto e tutti. Siamo Campioni d'Europa e Scarpa d'Oro si attaccano al c***o tutti.

