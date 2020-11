Enrico Sarzanini

Leiva sì, Immobile no. La settimana della ripartenza dopo la sosta che culminerà sabato con la trasferta della Lazio a Crotone inizia per Inzaghi con una notizia buona e un'altra cattiva. Se da una parte il centrocampista brasiliano ieri si è tornato ad allenare a Formello agli ordini del preparatore atletico biancoceleste, Fabio Ripert, dall'altra l'attaccante è ancora in isolamento fiduciario a casa ed è stato costretto a rinunciare anche alla Nazionale per il doppio confronto di Nations League.

Risultato positivo anche all'ultimo tampone effettuato venerdì scorso Immobile, che è totalmente asintomatico, dovrà scontare altri 10 giorni di quarantena e potrà dunque provare a tornare a disposizione solo dalla prossima settimana in vista della gara di Champions contro lo Zenit allo stadio Olimpico. I tempi però potrebbero accorciarsi come accaduto già a Ibrahimovic nel post lockdown: allora la regola prevedeva 14 giorni di quarantena ma, dopo tre giorni di isolamento a Milanello, il giocatore svedese registrò un doppio tampone negativo, raccogliendo dall'Ats il permesso di tornare ad allenarsi prima della fine del solito iter.

Lo stesso potrebbe accadere all'attaccante che oggi verrà sottoposto nella sua abitazione al consueto tampone che effettua tutta la squadra e che dovrà essere ripetuto domani: la doppia negatività potrebbe liberarlo ma resta comunque il condizionale perché fino a oggi la società non ha mai fatto comunicazioni in merito e le poche notizie che arrivano vengono svelate dai calciatori via social (Immobile sta raccontando il suo isolamento via Instagram).

In ogni caso da regolamento se un calciatore è positivo ancora e non ha sintomi può comunque abbandonare' l'isolamento al 21 giorno dal 1 tampone processato positivo, Immobile potrebbe uscire dalla bolla' il 23 novembre.

Intanto vanno avanti le indagini della Procura federale per il caso dei tamponi e Formello così, dopo aver sentito il dottor Ivo Pulcini, gli 007 della Figc sono pronti ad ascoltare anche i calciatori biancocelesti che saranno chiamati a rispondere a domande relative al rispetto del protocollo forse già questa settimana.

Lunedì 16 Novembre 2020

