Enrico Sarzanini Lazio-Torino si giocherà. Lo ha deciso la Prima Sezione

Lazio-Torino si giocherà. Lo ha deciso la Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, presieduta da Piero Sandulli, che ha confermato la sentenza del giudice sportivo, respingendo il ricorso della Lazio che aveva invece chiesto il 3-0 a tavolino per la partita non disputata il 2 marzo scorso. Le motivazioni della Corte, però sono pesanti nei confronti del comportamento tenuto dal Torino che, si legge nel dispositivo ha tratto profitto dal provvedimento adottato dalla Asl torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo. Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, come nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all'unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al Covid-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Società. Sandulli sottolinea inoltre che questi comportamenti adottati dal club granata sono improntati a una sorta di furbizia che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza. Nonostante tutto, avendo fatto giurisprudenza la sentenza che ha annullato il 3-0 a tavolino di Juve-Napoli dello scorso ottobre, la Corte non ha potuto fare altro che confermare quanto deciso dal Giudice sportivo. Duro il commento di Gian Michele Gentile legale biancoceleste: «E' chiaro l'accertamento di una sorta di truffa operata ai danni della Lazio, dove però l'ordinamento sportivo non può fare niente per intervenire sui provvedimenti della Asl. Vediamo adesso la Procura federale che cosa farà. Leggeremo le carte e valuteremo il da farsi».

