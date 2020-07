Enrico Sarzanini

Lazio a caccia del podio, Immobile dello scettro di bomber e della Scarpa d'Oro. All'Olimpico arriva il Brescia, ma a tenere banco è il mercato. Il lockdown ha contratto i tempi delle trattative e Tare e Lotito stanno lavorando alacremente per costruire la squadra che 13 anni dopo tornerà nuovamente a disputare la Champions League.

Per questo il diesse biancoceleste sogna un altro colpo alla Miro Klose e ha puntato forte su David Silva con cui nei giorni scorsi ha cenato. Il fantasista spagnolo dopo 10 anni al Manchester City ha annunciato il suo addio. Soprannominato Merlino per le sue giocate, Silva è tra gli esterni più talentuosi del calcio e con la maglia dei Citizens ha collezionato 434 partite con 77 gol e ben 140 assist. Secondo il giornale spagnolo As sarebbe stato lo stesso Inzaghi a chiedere il giocatore e la trattativa è già in fase avanzata. A 34 anni, Silva ha voglia ancora di giocare ad alti livelli e potrebbe rispedire al mittente le offerte che gli sono arrivate sia dalla MLS che dagli Emirati Arabi dovo sarebbero pronti a ricoprirlo d'oro.

In attesa di sviluppi Tare ha fatto un altro passo in avanti per Borja Mayoral: con l'attaccante 23enne c'è già l'accordo per cinque anni a 1,7 milioni netti a stagione , vicina l'intesa anche con il Real Madrid ad una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro. Restano da definire alcuni dettagli: la società spagnola infatti vorrebbe inserire il diritto di recompra, mentre la Lazio preferirebbe offrire la possibilità di pareggiare un'eventuale offerta futura.

Fronte Kumbulla il tira e molla del Verona non è piaciuto a Lotito che non farà aste con l'Inter e cercherà una valida alternativa. Oggi all'Olimpico intanto arriva il Brescia (la squadra indosserà la nuova maglia), Lazio a caccia del podio così Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione: «Dovremo fare una grande gara per giocarci al meglio la partita di sabato a Napoli e migliorare la nostra classifica».

