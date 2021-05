Enrico Sarzanini

La più brutta Lazio della stagione batte il Parma 1-0 grazie al solito Ciro Immobile e si qualifica matematicamente per l'Europa League. Serata grigia per la squadra di Simone Inzaghi, i riflettori sono tutti per il bomber azzurro che grazie a questa rete in pieno recupero, raggiunge per la quarta volta di fila 20 gol nessuno alla Lazio ci era mai riuscito - e trova la rete numero 150 in biancoceleste. Quello di Immobile è stato l'unico acuto di una serata da dimenticare ma che per la seconda stagione consentirà ai biancocelesti di chiudere davanti alla Roma prossimo avversario. Dopo la traversa colta da Luis Alberto nel primo tempo nella ripresa il Parma esce allo scoperto prima colpendo un legno con Brunetta poi nel finale con Hernani prima che Immobile regalasse i tre punti alla Lazio. Serata da incubo per Muriqi, tornato titolare dopo settimane, quando viene sostituto va su tutte le furie. Nonostante la brutta prestazione Inzaghi esulta per una vittoria preziosa in chiave Europa: Temevamo questa partita, sapevamo di affrontare una squadra organizzata, bravi noi a crederci. Abbiamo avuto occasioni nel primo tempo ma alla fine l'abbiamo sbloccata solo alla fine. Ci prendiamo questa vittoria. Sappiamo che da qui alla fine avremo tre partite in dieci giorni, cercherò di impiegare tutti i calciatori e di fare il massimo fino alla fine. La squadra ci ha creduto fino alla fine, è rimasta aggrappata alla partita». Chiusura dedicata alla firma sul rinnovo di contratto che ancora non è arrivata: «Mancano ancora tre partite. Tra 8-9 giorni ci siederemo con Tare e Lotito e parleremo degli obiettivi e di ciò che non è andato e cosa è andato sempre con la massima tranquillità».

