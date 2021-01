Enrico Sarzanini

«La Nazionale resta il mio sogno». Tre giorni dopo la convincente vittoria nel derby contro la Roma, Manuel Lazzari lancia un appello al ct dell'Italia Roberto Mancini. Obiettivo gli Europei anche se l'esterno della Lazio resta umile: «L'Italia gioca con un modulo diverso rispetto al nostro. Io sono abituato al 3-5-2, ma l'azzurro è un sogno - spiega a Lazio Style Radio -. Voglio continuare ad offrire ottime prove in biancoceleste per guadagnarmi la chiamata». Dai sogni azzurri alla realtà della stagione ancora tutta da vivere il passo è breve, i biancocelesti vogliono proseguire la cavalcata iniziata tre gare fa:

«Il derby ha dimostrato che la Lazio c'è ed è viva. Non molleremo. Contro la Roma ho giocato la mia gara migliore, è stata una vittoria netta e speriamo che questo successo ci dia una grande spinta. Una Lazio pronta a ripartire ed un Lazzari che, dopo qualche critica di troppo, è tornato a macinare chilometri: «Lo scorso anno ho fatto fatica ad ambientarmi, ho pensato di non essere all'altezza. Serve del tempo, ma i ragazzi nuovi hanno grandi qualità. Hanno solo bisogno di tempo. Rispetto allo scorso anno sono cresciuto molto mentalmente, la Lazio è una squadra incredibile e le attese su di me sono sempre state alte. Quest'anno sono più libero di testa e sto meglio fisicamente». Sul cammino della Lazio in questa stagione, Lazzari ammette che «la Champions League porta via più energie mentali dell'Europa League, così la condizione non era ottimale ma alla fine il duro lavoro ci sta ripagando». Prossimo ostacolo si chiama Bayern Monaco, sfida di Champions contro i campioni d'Europa in carica. «Arriveremo all'appuntamento carichi a mille».

Da Formello Inzaghi pensa al turn over in Coppa Italia contro Parma: Correa e Fares in gruppo, Muriqi e Pereira scalpitano e potrebbero trovare spazio dall'inizio.



