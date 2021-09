Enrico Sarzanini

La minaccia corre sui social ed ormai non è più una novità. L'odio via web è diventata una brutta abitudine e, manco a dirlo, ha colpito anche il mondo del calcio diventato in questi ultimi anni troppo spesso uno sfogo per tifosi in cerca di visibilità. Questa volta la vittima è un ragazzo di 17 anni, più precisamente Etienne Tare, figlio del direttore sportivo della Lazio nonché attaccante della primavera biancoceleste. E' stato lui stesso a denunciare l'aggressione social tramite un lungo post su Instagram nel quale ha deciso di pubblicare gli screenshot degli insulti («Tu e tuo padre dovete morire, siete il cancro della Lazio», e poi ancora «dormite con gli occhi aperti») ricevuti nelle ultime ore contro di lui e contro il padre reo, a detta dei sedicenti tifosi della Lazio, di un calciomercato non all'altezza: «Sono laziale da quando sono bambino - scrive - esulto ogni volta che vince la Lazio, mi dispero quando perdiamo. Vesto questi colori con orgoglio e senso di appartenenza. Rispetto ogni tipo di critica perché la libertà di parola è la cosa più bella che esista. Credo però che questa volta si sia andati oltre, dispiace leggere certe parole, si può non essere d'accordo con alcune scelte, si può criticare, ma mai dovrebbe mancare il rispetto. MAI. Nei miei confronti, di mio padre e della mia famiglia». Parole che hanno ricevuto, per fortuna è il caso di dire, la solidarietà dei tanti tifosi laziali normali', rimasti a dir poco basiti. Ieri intanto è ripresa la preparazione a Formello senza i nazionali, si è visto anche il neo acquisto Zaccagni che ha bagnato la sua prima al centro sportivo della Lazio con un gol. Consegnata in Lega la lista dei 23 calciatori: dentro sia Zaccagni che Vavro che era stato inizialmente escluso da Sarri.

Lazio Women - Ieri sera, infine, a via Veneto presentazione Lazio Women con Lotito e la sindaca Raggi.



