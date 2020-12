Enrico Sarzanini

La magia del periodo prima del lockdown è svanita. La Lazio in questi mesi si è sciolta come neve al sole, almeno in campionato. Sfumato lo scudetto nella scorsa stagione, quest'anno il rendimento in campionato è da incubo e la sconfitta contro il Verona ha mostrato il lato più debole dei biancocelesti: la difesa. In estate il reparto è stato motivo di discussione tra il presidente Lotito e Simone Inzaghi che, individuato in Kumbulla (finito poi alla Roma) uno dei due rinforzi ideali, alla fine si è dovuto accontentare del ritorno di Hoedt. Oggi il reparto fa acqua da tutte le parti. Nessuna delle prime in classifica ha fatto peggio dei biancocelesti che in 11 gare hanno incassato ben 19 gol (1,72 a partita), il confronto con le ultime stagioni diventa impietoso: un anno fa a questo punto della stagione in Serie A erano 11, due anni fa 13 e nel 2017-18 erano 12. Più confortante il ruolino in Champions (molti tifosi sono convinti che i giocatori preferiscano questa competizione) dove la Lazio si è qualificata da imbattuta, anche in Europa però i biancocelesti hanno sempre subito gol (7 in 6 gare).

Contro il Verona Inzaghi, che ha incassato la seconda sconfitta interna, ha dovuto fare i conti con l'ennesima emergenza, costretto a schierare una difesa inedita con Parolo, Acerbi e Radu. Come se non bastasse, poco prima della mezz'ora ha perso anche Acerbi che, dopo averle giocate tutte, si è arreso ad un guaio muscolare che verrà valutato oggi in Paideia. Certamente out contro il Benevento si teme una lesione di primo grado che lo costringerebbe a saltare Napoli e forse Milan. Domani contro il fratello Pippo, Simone ritroverà certamente Patric e spera di poter riabbracciare Luiz Felipe che però ieri a Formello ha svolto solo un paio di allunghi con il preparatore Fonte. Da valutare anche Luis Alberto alle prese con una pubalgia, in attacco tornerà Correa al fianco di Immobile.



