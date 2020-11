Enrico Sarzanini

La Lazio supera 3-1 lo Zenit allo stadio Olimpico e fa un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. Protagonista della serata il solito Immobile, autore di una doppietta (la prima in questa competizione), e alla terza rete in due gare, di Marco Parolo l'altro gol biancoceleste alla sua prima rete in Champions. Biancocelesti che salgono a 8 punti e consolidano il secondo posto portandosi a +4 sul Bruges battuto 3-1 dal Borussia che resta in vetta a +1 proprio sui biancocelesti.

L'attaccante è soddisfatto: «Avevo tanta rabbia e voglia di fare bene e l'ho dimostrato». Poi svela: «Quando è arrivato Ronaldo ho avuto uno stimolo in più per almeno mettersi al pari, e lo stesso con Ibra. Studio molto da loro. Sono contento di questo mini accostamento, mi sento ancora giovanissimo e spero di arrivare come Ibra ora». Soddisfatto a che il tecnico Inzaghi: «Abbiamo fatto un'ottima gara ed i ragazzi hanno meritato la vittoria adesso andiamo a Dortmund a prenderci il punto della qualificazione». Una qualificazione che rende orgoglioso l'allenatore: «Lo meritiamo per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni».

Buone notizie per Simone Inzaghi arrivano da Milinkovic che è tornato negativo: il centrocampista oggi è atteso alla clinica Paideia per le visite mediche di idoneità poi tornerà ad allenarsi con i compagni.

QUESTIONE TAMPONI - La perizia tecnica irripetibile affidata dalla Procura di Avellino alla consulente d'ufficio Maria Landi sui 95 tamponi processati dal centro Futura Diagnostica di Avellino di calciatori, familiari e staff della Lazio, avrebbe confermato Leiva e Immobile negativi e Strakosha positivo. Ci sarebbero però discordanze su altri tamponi, pare una ventina, secondo il legale di Futura Diagnostica Massaro conseguenza dei cicli di amplificazione utilizzati dal virologo incaricato dalla Procura e dal fatto che l'analisi sia stata effettuata a 96 ore dal prelievo e non entro le 48 ore previste dall'Istituto Superiore di Sanità.

CASO PERUZZI - In caso di addio sarà Matri, già collaboratore di Tare, a sostituirlo.



