La Lazio stende 3-0 il Milan e continua a restare in corsa per un posto in Champions. Dominio biancoceleste allo stadio Olimpico per la squadra di Inzaghi tornato in panchina dopo essere stato fuori tre gare a causa del Covid. Serata magica per Correa, devastante con una doppietta, e sigillo finale di Immobile (che prende anche un palo, così come Kessie). Lazio bella e cinica che in 90' cancella la sconfitta di Napoli e può ancora sperare nel quarto posto, serata da incubo per l'ex Pioli che, dopo aver a lungo comandato la classifica, viene agganciato da Juventus e Napoli a quota 66 punti e ad oggi sarebbe fuori dalla Champions. Appena dietro a 61 c'è la Lazio che però deve ancora recuperare la gara contro il Torino (il 18 maggio, ndr) e che domenica giocherà nuovamente allo stadio Olimpico contro il Genoa. Soddisfatto Inzaghi: «Per noi era una finale perché era l'ultima chance per rimanere attaccati ai primi posti e noi queste gare non le sbagliamo». Così sulla corsa Champions: «Noi dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza troppi problemi. Dobbiamo guardare avanti e pensare che per il quinto anno di fila saremo in Europa per me e il mio staff è un grandissimo obiettivo». Prima della gara il diesse Tare ha parlato del mercato: «Faremo degli acquisti giusti. E' importante ringiovanire, ma anche mantenere la squadra competitiva. Questo mercato sarà molto difficile anche a livello economico».

