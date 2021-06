Enrico Sarzanini

«La Lazio sarebbe la soluzione ideale per Torreira». In Inghilterra spingono per il ritorno del centrocampista uruguaiano in Italia. La Lazio è sulle sue tracce, il neo tecnico Sarri lo ha messo nella lista dei giocatori graditi ma l'operazione è ancora tutta da definire anche se oltremanica sono certi che l'affare possa andare in porto. L'Arsenal lo valuta 20 milioni di euro ma l'ultima stagione vissuta all'Atletico Madrid, tra l'altro campione di Spagna, tra alti e bassi con appena 722' in 26 presenze, ha convinto Lotito ad offrire poco più di 10 milioni di euro più diversi bonus facilmente raggiungibili che potrebbero far lievitare la cifra fino a 15. Discorso diverso se nella trattativa venisse inserito Correa, in uscita, a quel punto sarebbe la Lazio, che lo valuta 40 milioni di euro, in credito. Il mediano, 25 anni compiuti lo scorso febbraio, ha comunque già dato il suo assenso all'eventuale trasferimento anche perché è a caccia di un club che gli dia fiducia e tornare nel campionato che lo lanciò (la Samp lo cedette per 30 milioni all'Arsenal, ndr) sarebbe la soluzione ideale per lui. Occhio alle possibili alternative l'ultima in ordine di tempo si chiama Toma Basic, regista (19969 del Bordeaux valutato 12 milioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA