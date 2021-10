Enrico Sarzanini

La Lazio ha l'età media più alta dei top 5 campionati d'Europa.

È quanto emerge da uno studio del CIES, l'osservatorio del calcio, che pone in questa speciale classifica al primo posto la squadra di Maurizio Sarri che fino a oggi ha schierato giocatori con una media di 30,3 anni. Due le chiavi di lettura di questi dati, da una parte c'è chi vede una squadra esperta, dall'altra invece chi teme che l'età media così alta possa essere alla lunga un problema in vista dei tanti impegni che attendono la Lazio.

Una vecchia questione che si era già riproposta ai tempi di Inzaghi. La filosofia di Sarri, però, è molto diversa dal suo predecessore: il tecnico nel giorno della presentazione è stato chiaro e, fino quando potrà, schiererà sempre la migliore formazione anche in Europa per evitare «figure di m...» come disse lui stesso questa estate a Formello.

Alla ripresa però ci saranno da gestire le forze mentali, considerato l'inaspettato calo a Bologna, ma anche fisiche.

In tre settimane la Lazio dovrà affrontare ben sette gare, tutte importanti perché indirizzeranno la stagione: sabato 16 l'Inter all'Olimpico, il giovedì successivo arriva il Marsiglia in Europa League.

Poi la trasferta a Verona, l'infrasettimanale in casa contro la Fiorentina, sabato 30 la delicata trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. Giovedì 4 ottobre di nuovo Europa League, questa volta in Francia a Marsiglia, il lungo tour de force si chiuderà domenica 7 allo stadio Olimpico contro la Salernitana.

In attesa che tornino i nazionali, intanto a Formello fari puntati su Immobile e Zaccagni, entrambi alle prese con fastidi muscolari: il primo ha lavorato ancora in palestra mentre l'ex Verona aumenta i carichi, nel mirino c'è l'Inter dell'ex Inzaghi.

