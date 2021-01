Enrico Sarzanini

La Lazio cala il poker di vittorie e resta in piena corsa per un posto in Champions, Sassuolo battuto in rimonta, continua l'effetto derby per i biancocelesti che portano a cinque i successi di fila se si considera anche la Coppa Italia. Una vittoria preziosa per la classifica, Inzaghi approfitta del passo faldo del Napoli e lo raggiunge al sesto posto in classifica.

I neroverdi, un punto nelle ultime tre gare, partono aggressivi, hanno due occasioni nei primi quattro minuti e alla terza, al 6', si portano in vantaggio con il sinistro di Caputo rimasto praticamente solo davanti a Reina. La Lazio, senza Luiz Felipe e Luis Alberto, reagisce subito trovando il meritato pareggio con un'incornata di Milinkovic sugli sviluppi da un calcio d'angolo, il migliore in campo assieme ad Immobile che nella ripresa regala i tre punti alla Lazio. Per l'attaccante gol numero 13.

Il centrocampista serbo si gode la serata da protagonista ma soprattutto la vittoria: «Luis Alberto e Luiz Felipe mancano, ma ci siamo uniti. E' arrivata questa vittoria importante e ora guardiamo avanti». Milinkovic fa anche autocritica: «Mancava vincere le partite anche quando non giochiamo bene e questa volta ci siamo riusciti. E' la quarta consecutiva, cercheremo di farne altre». Poi svela che cosa è mancato alla Lazio ijn avvio di stagione: «Forse la mentalità e l'unità: ora siamo più squadra rispetto a prima. Ci siamo avvicinati alla zona Champions e questo era l'importante».

Inzaghi sorride: «La Champions? La classifica è corta è ancora tutto aperto». Prosegue infine il recupero di Luis Alberto, out per l'operazione all'appendicite alla Paideia, che ieri ha postato sui social mentre si allena sulla cyclette. Infine sul rinnovo: «Ho sentito Lotito, dice che è pronto. Sto aspettando con fiducia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 05:02

