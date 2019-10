Enrico Sarzanini

La gioia per il clamoroso pareggio della Lazio in rimonta sull'Atalanta smorzata da quel foglietto bianco che spuntava sul cruscotto della macchina. È l'amara sorpresa che si sono trovati centinaia di tifosi biancocelesti che sabato hanno parcheggiato la macchina in Viale della XVII Olimpiade per andare allo stadio a vedere la partita. Contravvenzioni che sono state comminate dagli ausiliari del traffico del Comune di Roma che, vista la mole di macchine parcheggiate, avranno pensato di aver fatto Bingo non sapendo che per disposizione della Questura in occasione della sfida Lazio-Atalanta la sosta dei veicoli era consentita in quella strada.

Tante le mail di protesta pervenite in questi giorni alla società biancoceleste che, una volta contattati gli uffici del Comune di Roma e della Questura, ha prontamente risolto la questione e ieri tramite una nota ha comunicato che tutti coloro ai quali sabato è stata comminata una multa per sosta vietata dagli ausiliari del traffico lungo Viale della XVII Olimpiade potranno le stesse contravvenzioni potranno essere annullate inviando apposito reclamo all'ufficio contravvenzioni del Comune di Roma, sito in Via Ostiense 131/L, indicando, nelle motivazioni del reclamo, la delibera della Questura di Roma 291/2 del 18.10.2019.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

