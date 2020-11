Enrico Sarzanini

L'immagine di Lazio-Juve è tutta in quella corsa sfrenata di Inzaghi al 95' per abbracciare Caicedo. Tutta la rabbia accumulata in settimana che improvvisamente si trasforma in gioia. Tutto merito dell'attaccante ecuadoriano che, come avviene da tre gare di fila, ha riacciuffato la Juventus all'ultimo secondo. Obbligatorio aggiornare l'enciclopedia del calcio, la Zona Cesarini è ormai diventata la Zona Caicedo. E in classifica la Lazio ora è 7a con 11 punti a uno dall'Inter. «Siamo più squadra della Juve» ammette l'attaccante che regala alla squadra un punto preziosissimo, una gara che conferma quanto la squadra sia in grado di compattarsi nei momenti di difficoltà. E la reazione social, se possibile, rende ancora meglio l'idea perché il coro dei giocatori p unanime: «Alle chiacchiere rispondiamo sul capo». Perfino Immobile, esulta dal divano di casa, dove è costretto in isolamento poi abbraccia virtualmente i compagni su Instagram: «Questo gruppo non molla mai».

Inzaghi non può che essere soddisfatto: «La mia esultanza? Un gesto istintivo, abbiamo fatto un ciclo di partite con giocatori contati e tutto quello che abbiamo vissuto. I ragazzi si sono superati perché hanno un grande cuore». Poi torna sulla stretta attualità e commenta così le possibili sanzioni dopo che la Procura Figc ha aperto un'inchiesta per verificare se i protocolli siano stati rispettati o violati: «Rischio penalizzazione per la situazione tamponi? Io sono tranquillissimo, più di quel che ho fatto da allenatore con soli 12 o 13 giocatori a disposizione non potevo fare. A Immobile, Leiva e Strakosha dico di stare tranquilli: arriverà il loro momento». Oggi il responsabile sanitario Ivo Pulcini verrà ascoltato dalla Procura della Figc per ricostruire quanto accaduto nell'ultima settimana.

CAOS NAZIONALI - La positività di alcuni giocatori della Lazio costringe alla bolla fiduciaria, impedendo di rispondere alle convocazioni Nazionale.



