Enrico Sarzanini

L'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Atalanta ha lasciato il segno. Nel day after a Formello c'è tanta rabbia ma soprattutto delusione perché, per come si erano messe le cose (nerazzurri in 10 a mezz'ora dalla fine), la qualificazione alle semifinali era più che alla portata. Inutile piangere sul latte versato, domenica c'è la ghiotta opportunità di vendicare la sconfitta in campionato sempre al Gewiss Stadium ma Inzaghi prima della seduta di allenamento nel breve discorso alla squadra ha chiesto alla squadra più rabbia e determinazione, ma soprattutto di non commettere errori come quelli visto mercoledì pomeriggio a Bergamo. Se il buongiorno si vede dal mattino l'allenatore può essere ottimista anche perché Luis Alberto è pronto a tornare titolare dopo lo stop per l'intervento di appendicite. «Siamo arrabbiati per questa sconfitta. Tutti uniti per ripartire subito e voltare pagina vietato mollare» ha caricato ieri via social Milinkovic, servirà la migliore Lazio per superare il tabù Atalanta (3 vittorie nelle ultime 11 gare), battere la squadra di Gasperini darebbe morale ma soprattutto consentirebbe alla Lazio di superare la Dea in classifica. Fronte formazione ancora problemi per Strakosha che lamenta un fastidio al ginocchio e rischia di doversi sottoporre a un intervento, Reina sarà ancora titolare.

Prima seduta per il neo acquisto Musacchio (alle 13 la presentazione a Formello) che partirà dalla panchina con Patric, Acerbi e Radu (la Lazio ha celebrato l'arrivo in biancoceleste di 13 anni fa) dall'inizio. In cabina di regia Leiva, che centrerà la presenza numero 350 nei cinque maggiori campionati europei, Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati, Lazzari e Marusic esterni. In attacco Correa al fianco di Immobile.

