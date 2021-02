Enrico Sarzanini

L'appetito vine mangiando e la Lazio sogna di centrare a Milano contro l'Inter la settima vittoria di fila. «Siamo in un ottimo momento e andremo a San Siro per vincere», la sfida lanciata da Immobile, Simone Inzaghi non vuole fermarsi più e proprio contro l'Inter va a caccia della vittoria numero 100.

«Se non perdiamo soldati per strada ce la giochiamo alla grande», ha ammesso l'allenatore che vuole confermare la tradizione positiva contro i nerazzurri a Milano: da quando è sulla panchina biancoceleste infatti, in sei gare tra campionato e Coppa Italia ha conquistato ben tre vittorie. Equilibrato invece lo score contro Antonio Conte, contro cui in tre gare ha ottenuto una vittoria un pareggio e una sconfitta, in totale il confronto con l'Inter è equilibrato: in 12 gare 5 vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi con 1,24 di media punti.

A pesare in negativo sono le tre sconfitte subìte allo stadio Olimpico, una della quali (2-3 il 20 maggio 2018) costò la Champions alla Lazio. Da allora la squadra biancoceleste è cambiata tantissimo e adesso sogna un nuovo colpaccio al Meazza per restare restare tra le prime quattro in classifica. Fronte rinnovo di Inzaghi nessuna frenata o ripensamento del tecnico che è pronto a legarsi alla Lazio per altre tre stagioni: trovato l'accordo con lo staff arriverà l'ufficialità.

