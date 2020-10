Enrico Sarzanini

L'allarme è scattato ieri mattina nel corso della rifinitura a Formello. La Lazio è in emergenza totale in vista della trasferta di Champions League contro il Bruges in programma questa sera alle 21: oltre ai due lungodegenti Radu e Lulic e all'infortunato Escalante mancavano anche Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira che si vanno ad aggiungere a Strakosha, Armini, Cataldi, Leiva e Luiz Felipe, alle prese con la febbre; una situazione che, in tempi di emergenza Covid, ha fatto subito scattare l'allarme. Nessuna conferma ufficiale da parte della Lazio ma sarebbero risultati positivi al test che l'Uefa impone ai giocatori 48 ore prima di ogni match Immobile, Lazzari, Andreas Pereira, Djavan Anderson e Luis Alberto (questi ultimi due hanno anche la febbre, ndr), gli altri giocatori indisponibili come da protocollo non sono stati sottoposti al test ma si teme che ci sia un focolaio.

INZAGHI PARLA - «La Lazio farà un comunicato prima della gara per chiarire la questione Covid - ha ammesso Simone Inzaghi in conferenza - Non ci aspettavamo questa situazione, ma in molti la stanno vivendo e noi daremo il massimo». Il tecnico Simone Inzaghi spera ancora di avere a disposizione almeno uno o due giocatori (che oggi raggiungerebbero Bruges) e attende l'esito del secondo tampone. Sono rimasti a Roma anche il vice allenatore Farris e un collaboratore tecnico. Appresa la notizia, i bookmakers dei principali siti di scommesse sportive hanno eliminato le quote del match.

PULCINI AGGIUNGE - Il dott. Ivo Pulcini, direttore sanitario dello staff medico biancoceleste, ha provato a fare chiarezza anche lui senza fare i nomi dei calciatori coinvolti: Abbiamo contestato un falso positivo ha spiegato a TPI ed il tampone di controllo ha poi dato esito negativo. Stiamo comunque parlando di gente sana, con carica virale bassa, che non solo non produce sintomi ma che non li trasmette, anche se poi il tampone della persona con cui è stato in contatto è positivo.

FORMAZIONE Scelte obbligate per Simone Inzaghi: Reina tra i pali, davanti a lui Patric, Hoedt e Acerbi. Marusic e Fares gli esterni, in mezzo Akpa Akpro, Parolo e Milinkovic con Correa e Caicedo in attacco.

BILANCIO APPROVATO La Lazio ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio separato e consolidato al 30 giugno 2020: La società - si legge - chiude il bilancio separato con una perdita di servizio di euro 12,96 milioni e il bilancio consolidato con una perdita di euro 15,88 milioni. Per la prima volta Claudio Lotito nel 2019/20 ha avuto un compenso pari a 600mila euro lordi.



