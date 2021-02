Enrico Sarzanini

Incontro e stretta di mano: Simone Inzaghi sarà l'allenatore della Lazio per i prossimi tre anni fino al 2024. La tanto attesa fumata bianca è arrivata ieri dopo l'incontro a Formello con il patron Lotito: mezz'ora di faccia a faccia in cui sono stati limati anche gli ultimi dettagli. Accordo sulla base di 2 milioni e mezzo di euro più i premi che possono far lievitare la cifra fino a 3 a stagione, dopo la firma in calce (manca solo l'accordo con lo staff) arriverà anche l'annuncio.

Nessuna clausola nell'accordo per Inzaghi si aprirà quella che a tutti gli effetti si può definire una vera e propria era. Il tecnico infatti allungherà almeno a 8 stagioni la permanenza sulla panchina biancoceleste, diventando così l'allenatore più longevo della storia della Lazio. «L'offerta c'è adesso manca solo la firma», aveva sottolineato martedì il patron Lotito. Inzaghi si era preso qualche giorno di tempo per decidere alla fine ha confermato quello che ha sempre ribadito: la Lazio è la sua priorità. Se ne dovrà fare una ragione soprattutto Aurelio De Laurentiis che, per il futuro aveva pensato proprio al tecnico biancoceleste per sostituire Rino Gattuso che ormai è andato alla rottura con il Napoli.

Adesso testa al campionato, domenica allo stadio Olimpico arriva un Cagliari terz'ultimo in classifica e alla ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione. Squalificato Patric, Musacchio giocherà dall'inizio. Ieri a Formello Ciro Immobile, a cui è stato hackerato il profilo Twitter, è stato premiato a Formello dall'Assocalciatori per il titolo di capocannoniere vinto la scorsa stagione: «È tornata la Lazio pre lockdown - ha detto a Sky Sport - abbiamo perso tanti punti ma adesso siamo li e vogliamo giocarcela». Sulla stessa liena di pensiero Luis Alberto: «È cambiata la nostra mentalità, c'è più sacrificio».

