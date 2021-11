Enrico Sarzanini

Inarrestabile tra le mura amiche dello stadio Olimpico (sei vittorie e due pareggi in otto gare tra campionato e Coppa) la Lazio stende anche la Salernitana 3-0, supera la Roma in classifica e vola al quinto posto a -1 dall'Atalanta quarta e dalla zona Champions. Tutto facile per i biancocelesti che, senza spingere troppo sull'acceleratore, portano a casa il secondo clean sheet stagionale e confermano di attraversare un momento di grande forma. A firmare il successo il solito' Immobile di testa (rete numero 161 e palo nel finale), Pedro alla sua terza rete in altrettante gare e Luis Alberto che con un colpo da biliardo ha chiuso il match. Sfortunata la Salernitana che ha colto la traversa con Djuric ed il palo con Ribery ma che non ha mai seriamente impensierito la Lazio.

Raggiante il tecnico Sarri che ha avuto le risposte che si aspettava: Dopo le gare in Europa avevamo raccolto un solo punto, finalmente dopo un vantaggio abbiamo continuato a giocare. L'allenatore però resta con i piedi per terra: Dobbiamo capire se quella delle ultime quattro partite è una reazione momentanea o è davvero un cambio di mentalità. Poi guarda al futuro: La sensazione è che possiamo essere competitivi. A fine stagione l'obiettivo deve essere quello di porre le basi per la costruzione di una squadra che può diventare veramente forte. In settimana (mercoledì potrebbe essere il giorno giusto) l'incontro con Lotito per il rinnovo fino al 2025.

Tegola Lazzari: gli accertamenti in Paideia hanno evidenziato una lesione di medio-basso grado al polpaccio sinistro, da quantificare i tempi di recupero ma dovrà stare fermo almeno due-tre settimane.



