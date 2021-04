Enrico Sarzanini

In principio fu il Napoli, nei giorni scorsi è arrivata la Fiorentina ma Simone Inzaghi ha dato precedenza alla Lazio. «Per me questa società resta la prima scelta», ha sottolineato alla vigilia del match contro lo Spezia, l'allenatore per il suo 45esimo compleanno, festeggiato ieri in famiglia dalla moglie Gaia e dai figli nel suo appartamento ai Parioli, si vuole regalare la Lazio per altre tre stagioni, un accordo che lo farebbe diventare l'allenatore più longevo sulla panchina biancoceleste, lui, d'altronde, non ha mai nascosto il sogno di poter seguire le orme di Ferguson che giurò amore eterno al Manchester United.

Il gelo di qualche settimana con il patron Claudio Lotito, sembra essere un lontano ricordo, entrambi hanno capito che l'ideale per entrambi è continuare sulla strada intrapresa cinque anni fa quando Inzaghi fu chiamato al posto dell'esonerato Stefano Pioli. «Questo matrimonio può continuare nel migliore dei modi senza se e senza ma», ha spiegato il tecnico qualche giorno fa lanciando un messaggio distensivo a Lotito: «Spero di andare avanti per tanti altri e adesso dobbiamo sederci e vedere il da farsi».

Sul tavolo da tempo la società ha messo un triennale da 2,5 milioni netti a stagione con bonus legati ai risultati, un bello sforzo per Lotito che mai si era spinto così oltre con gli allenatori del passato ora si aspetta una mossa (pratica) da parte di Inzaghi, che ieri avrebbe incontrato il suo legale di fiducia per mettere a punto le ultime modifiche al contratto.

Non è infatti un segreto che il tecnico vorrebbe un ulteriore sforzo economico da parte del presidente per scrivere la parola fine.

Insomma, c'è la volontà da entrambe le parti di proseguire ma serve lo scatto finale. Ieri intanto nel giorno del compleanno di Simone Inzaghi l'omaggio della Lazio, della Uefa ma soprastruttura dei tifosi biancocelesti che hanno loro chiesto un regalo al tecnico: «Firma il rinnovo!».

