Enrico Sarzanini

In piena emergenza e con gli uomini contati, la Lazio coglie in Belgio contro il Bruges un prezioso 1-1 e sale a 4 punti nel girone di Champions (come i belgi, con il Dortmund a 3 e lo Zenit a zero). Nonostante le 12 assenze, la Lazio esce imbattuta. Apre Correa con un bel sinistro dal limite, chiude Vanaken su calcio di rigore dopo un fallo di Patric pescato dal Var. Nel finale due grandi occasioni per parte, clamorosa quella capitata a Milinkovic che aggancia alla perfezione ma spara addosso a Mignolet. Soddisfatto a fine gara Inzaghi: «I ragazzi sono stati bravi. E' stata una gara di carattere ed i giocatori hanno tirato fuori tutto quello che avevano. Purtroppo la abbiamo preparata tra mille difficoltà, sono stati due giorni surreali e difficili ma abbiamo conquistato un punto importante».

Unico rammarico il rigore regalato al Bruges: «Purtroppo è una grossa disattenzione ma sono contento dell'approccio dei ragazzi e questo risultato ci fa ben sperare, siamo ancora primi e giocheremo l'ultima gara in casa». Si gode la serata anche Correa autore della rete del momentaneo vantaggio: «Non si può dire niente a questa squadra dopo tutte le difficoltà della settimana, siamo felici di questo punto. Siamo un gruppo unito».

EMERGENZA CONTINUA - Sono ore di ansia a Formello, dove resta l'emergenza totale, oltre a Immobile, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe e Lazzari ci sarebbero altri giocatori positivi per un totale di ben 13 calciatori, un numero che confermerebbe la presenza di un focolaio a Formello. Ecco perché la società sarebbe pronta a giocarsi il jolly rinvio per la partita di domenica contro il Torino in campionato, che si può utilizzare in caso di 10 giocatori positivi. La conferma è arrivata dal diesse Tare: «Il pensiero è passato, ma dobbiamo aspettare tutte le verifiche dei tamponi venerdì (domani, ndr) e poi tireremo le somme di questa situazione».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 05:01

