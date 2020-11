Enrico Sarzanini

In due settimane ha conquistato la Lazio e i laziali. Complice la positività al Covid di Strakosha, Pepe Reina si è ritrovato titolare contro Zenit e Bruges in Champions, Bologna, Torino e Juventus in serie A.

Tanto è bastato per confermare le sue doti da leader, motivo principale per il quale Simone Inzaghi lo ha fortemente voluto a Roma: «Ma il mister è stato chiaro con me quando ci siamo parlati - racconta il 38enne a Cadena SER -. Sono stagioni diverse e particolari in cui ci sono molte partite. E devi essere preparato per quello può succedere, come ora».

Un momento di grande emergenza che la Lazio ha superato brillantemente: «Perché questa squadra non molla mai». Ormai fuori dal giro della Nazionale («La cultura spagnola vede un giocatore di 38 anni molto vecchio, non è come qui in Italia», spiega) di smettere però non ha nessuna intenzione: «Per adesso non ci penso affatto ma quando accadrà mi dovrò preparare psicologicamente».

In ogni caso le idee sul futuro sono molto chiare: «Farò l'allenatore. Mi mancherà il calcio e la vita cambierà. Prenderò uno psicologo dello sport o uno specialista».

Ieri intanto è intervenuto sulla questione tamponi anche il legale della Lazio, l'avvocato Gian Michele Gentile: «La Lazio col processo penale e con ciò che accade ad Avellino non c'entra nulla e semmai sarà parte offesa - ha detto a Radio Incontro Olympia - Il processo, se mai ci sarà, riguarda un imprenditore di Avellino ed eventuali problemi che potrà avere con la Procura di Avellino. Se per caso dovesse venire fuori qualche tampone refertato in modo sbagliato, la Lazio e i suoi giocatori sarebbero parte lesa». Domani Gentile accompagnerà il responsabile sanitario biancoceleste Pulcini per l'audizione alla Procura Federale.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA